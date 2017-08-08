Yeni fabrikasıyla ilk üçü hedefliyor

Ağustos 8, 2017 0 Yorum 158 Okunma
Yeni fabrikasıyla ilk üçü hedefliyor

Siemens’ten Schneider Electric’e kadar birçok dünya devine endüstriyel kilit ve menteşe üreten Mesan Kilit, Silivri’de yapımı süren ve 15 milyon dolara mal olan yeni fabrikasıyla üretimini ikiye katlayacak.

Eylül ayında devreye girecek olan tesis, 50 kişilik ek istihdam da sağlayacak.

Bugün dünyada alanında ilk beşte yer alan şirket, yeni fabrikasıyla birlikte ilk üçe girmeyi planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap