Yeni fabrikasıyla ilk üçü hedefliyor
Siemens’ten Schneider Electric’e kadar birçok dünya devine endüstriyel kilit ve menteşe üreten Mesan Kilit, Silivri’de yapımı süren ve 15 milyon dolara mal olan yeni fabrikasıyla üretimini ikiye katlayacak.
Eylül ayında devreye girecek olan tesis, 50 kişilik ek istihdam da sağlayacak.
Bugün dünyada alanında ilk beşte yer alan şirket, yeni fabrikasıyla birlikte ilk üçe girmeyi planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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