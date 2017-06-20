Yeni fabrikasıyla yurtiçine çalışacak
Dünyada ‘Türk alçısı’ algısını yaratan şirketlerden biri olan Alçıbay, 10 milyon dolar yatırımla Ankara’da yeni bir fabrika açıyor.
Yeni fabrikada ilk kez tüm dünyada çok rağbet gören alçı plaka üretimine başlanacak.
Alçıbay Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Karakaş, “ihracattan sonra yeni dönemde iç piyasaya odaklanacağız. Ciromuzu bu yıl 100 milyon TL’nin üzerine taşıyacağız” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’i bu haftaki sayısında.
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