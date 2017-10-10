Yeni projeler geliştirecek
Al Zamil, Seha Yapı,Adese ve Fuzul Yapı ortaklığı ile kurulan ASAF İş Ortaklığı,Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle 3. İstanbul Başakşehir projesini hayata geçiriyor.
Levent GÖKMEN DEMİRCİLER
lgokmen@ekonomist.com.tr
Yabancı yatırımcılara örnek olacak bir konsorsiyum oluşturduklarını belirten Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal, Suudi Arabistan’ın en büyük gruplarından biri olan Al Zamil ile yeni projelere ilgi duyduklarını söylüyor.
Suudi Arabistanlı ortaklarının dünyanın çeşitli ülkelerinde gayrimenkul yatırımları olduğuna dikkat çeken Akbal, “Ortağımız Türkiye’ye güveniyor. TOKİ ve Emlak Konut GYO projelerine teklifler veriyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni projelerle karşınızda olacağız” diyor.
3. İstanbul Grand Rezidans’a yabancı ilgisinin artarak devam ettiğini vurgulayan Mahmut Akbal, yabancı yatırımcılara yönelik konut satışında geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 10’luk bir artış olduğunu da belirtiyor.
140 adet rezidanstan oluşan Grand Rezidans’ta fiyatlar 299 bin TL ile 773 bin TL arasında değişiyor. Yüzde 5 peşinat ile alım yapılabilen projede teslimatlar 2019’da yapılacak.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?