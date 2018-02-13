Yeni satın almalarla Türkiye’de büyüyecek
Küresel çapta 13 milyar dolarlık ciroya sahip olan su ve enerji yönetimi şirketi Ecolab, Türkiye’de büyüme kararı aldı.
Bu büyüme sadece organik değil inorganik de olacak. Ecolab Türkiye Genel Müdürü Hülya İbrahim, “Yeni satın almalar gündemimizde” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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