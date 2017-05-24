Yeni tesisiyle hedef büyüttü
Yedi kardeşin kurduğu Şölen Çikolata, Gaziantep’te açtığı yeni tesisiyle endüstri 4.0’a geçti.
120 bin metrekarelik üretim üssüne 600 milyon TL’lik yatırım yapan şirket, 200’ü aşkın ürünü iç pazarın yanı sıra 100’ün üzerindeki ülkeye de ihraç ediyor.
Bu yıl 1 milyar TL ciroya ulaşmayı planlayan Şölen Çikolata, ihracatını da 150 milyon dolardan 170 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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