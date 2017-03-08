Yeni yatırımıyla vitesi yükseltecek
Geçen yıl Birol Yücel, Erkut Yücaoğlu, Nevzat Aydın gibi isimlerin de arasında olduğu 11 kişi ve iki şirketin ortak olduğu Wee Baby, bu yıl büyümede atağa kalkmaya hazırlanıyor.
2017 yıl sonuna kadar 12 milyon TL yatırım planlayan şirket, bu yatırımla üretim kapasitesini iki katına çıkaracak.
2016’yı 75 milyon TL ciro ile kapatan şirketin 2017 hedefi ise 100 milyon TL ciroya ulaşmak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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