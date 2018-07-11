Yeni yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor

Temmuz 11, 2018 0 Yorum 85 Okunma
Yeni yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor

Anadolu 500 listemizde yer alan Adanalı Zahit Alüminyum, bu yıl 10 milyon Euro’luk dikey boyahane ve kompozit panel yatırımını devreye aldı.

2017 yılında 285 milyon TL ciroya ulaşan şirket bu yıl ise yeni yatırımının etkisiyle yüzde 20’lik ciro artışı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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