Yeni yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor
Anadolu 500 listemizde yer alan Adanalı Zahit Alüminyum, bu yıl 10 milyon Euro’luk dikey boyahane ve kompozit panel yatırımını devreye aldı.
2017 yılında 285 milyon TL ciroya ulaşan şirket bu yıl ise yeni yatırımının etkisiyle yüzde 20’lik ciro artışı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Döner zincirlerinden girişim fırsatları
Sonraki haber Yeni dönemde hedefimiz Uzakdoğu pazarı olacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?