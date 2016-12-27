Yeni yatırımlarla 9 milyarı yakalayacak
2016’yı 8 milyar dolarlık hacimle kapatması beklenen Türkiye ilaç sektörü, 2015’teki kayıplarını önemli ölçüde telafi etti.
Yerli üretime ve AR-GE’ye yönelik desteklerin etkisiyle ilaç endüstrisinin 2017’de 9 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.
Yaşanan zorluklara rağmen sektörün ihracat hedefi ise 1 milyar dolar. Biyoteknolojik ilaçların üretimine yönelik çalışmaların da artması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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