Yeni yatırımlarla 9 milyarı yakalayacak

Aralık 27, 2016 0 Yorum 30 Okunma
Yeni yatırımlarla 9 milyarı yakalayacak

2016’yı 8 milyar dolarlık hacimle kapatması beklenen Türkiye ilaç sektörü, 2015’teki kayıplarını önemli ölçüde telafi etti.

Yerli üretime ve AR-GE’ye yönelik desteklerin etkisiyle ilaç endüstrisinin 2017’de 9 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Yaşanan zorluklara rağmen sektörün ihracat hedefi ise 1 milyar dolar. Biyoteknolojik ilaçların üretimine yönelik çalışmaların da artması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap