‘Yeniden vadelendirme’de imzalar ne zaman?
Yeniden yapılandırma çalışmaları, yerli ve yabancı basın tarafından yakından izleniyor. Türk Telekom’un satın alma işleminde kredi kullanan Otaş, Yıldız Holding, Doğuş Grubu, Gama, Emay İnşaat, Bis Enerji, Bereket Grubu gibi şirketlerin yapılandırma işlemleri, bankaların sorunlu kredi oranlarını yükseltiyor.
Örneğin Merrill Lynch’in yaptığı çalışmaya göre, sistemin sorunlu kredi oranı, yapılandırılan kredilerle birlikte yüzde 14 seviyesine yükseliyor. Sektör emeklisi bir bankacıya göre ise bu oran abartılı. Aynı bankacı, “Yapılandırılan kredilerin bir bölümü ödenmeyebilir. Örneğin kredileri yapılandırılan bir şirket konkordato istedi.
Oysa Anadolu Yakası’nda büyük bir AVM’nin yüzde 40 hissesine sahip. Varlık var, bankalar bu varlığı bir şekilde tahsil eder. Ayrıca yapılandırılan kredilerin bir bölümü de adım adım tahsil ediliyor.
Örneğin Yıldız Holding” diyor. Bir başka bankacı da Doğuş Grubu’nun örnek veriyor: “Evet, yeniden yapılandırma süreci devam ediyor. Ama grup kredi faizlerini aksatmadan ödüyor. Üstelik krediler için güçlü teminatlar alınacak, kişisel kefalet dahil” değerlendirmesini yapıyor.
Yıldız Holding’in yeniden yapılandırma işlemlerinde tüm gelişmeleri Ekonomist’te aktardık. İmzalar atıldıktan sonra da grubun başkanı Murat Ülker, Hürriyet ve Dünya gibi yayın organlarını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.
Doğuş Grubu da benzer bir yol izledi.Yapılandırma isteğinin ilk haftasından itibaren borç büyüklüğünü, yeniden yapılandırma istenen kredi grubunu ve en büyük alacaklı bankaları Ekonomist Dergisi’nde sizlere aktardık.
Grubun başkanı Ferit Şahenk de yapılandırma istenen kredilerin kısa vadeli krediler olduğunu ve 2,3 milyar Euro civarında bulunduğunu açıkladı. İmzalar henüz atılmış değil. Ancak yeni yıla girmeden imzaların atılacağı bilgisine ulaştık. Grubun CEO’su Hüsnü Akhan, “Süreç ilerliyor ve yıl sonuna kadar imzalanmış olur” diyor.
Konkordato isteyen şirket sayısı artarken yeniden yapılandırma isteyenlerin sayısı da artar mı? Bankacılara göre, artabilir. Çünkü dövizdeki yükselişin bıraktığı hasar yüksek oldu. Üstelik borçlanma yönetiminde ciddi hatalar yapıldı. Nitekim, hem Yıldız hem de Doğuş Grubu, bu hataların yapıldığını açıklamalarıyla kabul etti.
Ya diğer şirketler? Bankacılara göre borçlanma yönetiminde yapılan hataların etkileri de görülmeye devam edilecek. Bir bankacı, “Dünyadaki likiditenin azalmasıyla Türkiye’de mutlu rüya bitti. Bunun işaretleri beş yıldır geliyordu ama bu uyarıyı hep ihmal ettik. Şimdi de bunun faturasını ödüyoruz” diyor.
Bugünkü koşullarda şirketlere ne öneriliyor? Bir bankacı, “Bu saatten sonra ne diyebiliriz ki? Borçlarını azalt, yatırımlarını kıs, tahsilatların vadesini kısalt demenin bir anlamı var mı?” değerlendirmesini paylaşıyor.
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