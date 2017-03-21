Yerel ortak sayısını ikiden dörde çıkarıyor
GSK, aşı, ilaç ve tüketici sağlığı alanlarında faaliyet gösteren global bir şirket.
GSK 30 ülkeyi Türkiye merkezli olarak yönetiyor ve global cirosunun yüzde 6,2’sini bu bölgeden elde ediyor.
GSK Türkiye Genel Müdürü Dr. Emin Fadıllıoğlu, “Bu yıl iki olan Türkiye’deki yerel ortak sayımızı dörde çıkarıyoruz.
Üretim hacmimiz de 120 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkacak” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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