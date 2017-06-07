Yerli otel markası yaratmayı hedefliyor
İnşaat, tekstil ve kuyumculuk sektörlerinde yatırımları bulunan Özkök Ailesi, Wish More markasıyla otelcilik işine de girdi.
Yerli otel zinciri markası yaratma hedefiyle yola çıkan aile, ilk otelini geçen yıl Bayrampaşa’da açtı.
2020 yılına kadar 500 milyon TL yatırım yapılarak İstanbul’da iki yeni otel daha açılması planlanıyor. Ardından yurtdışına da yatırım yapılması hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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