Yırcalı Afrika’da trafo üretecek

Mayıs 16, 2017 0 Yorum 103 Okunma
Yırcalı Afrika’da trafo üretecek

Rona Yırcalı, Afrika’nın enerjide ciddi bir açığı olduğunu ve bu nedenle Yırcalı Grubu, Balıkesir’deki trafo üretimini Afrika’da Kenya ve Sudan’a da taşımak için görüşmeler yapıyor.

2016’yı 1,7 milyar TL ciroyla kapatan Yırcalı Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Rona Yırcalı, görüşmelerin önümüzdeki yıl sonuçlanmasını ve yatırıma da 2018’de başlamayı beklediklerini söylüyor.

Yırcalı Grubu, bu iki ülkedeki yatırımlar için 1 milyar TL’lik harcama yapmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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