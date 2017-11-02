YKB’nin VTMK ihracına yatırım geldi
IFC, Yapı Kredi Bankası’nın gerçekleştirdiği varlık teminatlı menkul kıymet (VTMK) ihracına 150 milyon dolar karşılığı TL tutarında yatırımı yaptı.
6,5 yıl vadeli IFC finansmanı, Yapı Kredi Bankası’nın 2016’da başlattığı 1 milyar Euro’luk tahvil ihraç programı kapsamında gerçekleşti.
IFC tarafından sağlanan kaynağın yaklaşık yüzde 15’i enerji verimliliği kriterlerine uygun olan konutlara sağlanan ‘yeşilmortgage’ kredileri için kullanılacak. IFC Finansal Kurumlar Grubu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Başkanı Manuel Reyes-Retana konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu finansmanla IFC’nin Türkiye’deki iki stratejik önceliği çerçevesinde yatırım yapmış oluyoruz.
Bunlar, sermaye piyasalarının gelişimi ve sürdürülebilir şehirler. TL olarak gerçekleşen bu yatırım, farklı finansman araçlarının kullanımını teşvik edecek.”
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