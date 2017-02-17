Yolcu sayımızda artış görüldü
- Pegasus olarak Ocak-Aralık 2015’te 22,34 milyon olan toplam yolcu sayımız, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 8,1 artışla 24,14 milyona ulaştı. Bu artış iç hatlarda yüzde 10,07, dış hatlarda yüzde 3,9 oranında gerçekleşti. İç hat yolcu sayımız 13,81 milyondan 15,29 milyona, dış hat yolcu sayımız 8,52 milyondan 8,85 milyona çıktı.
- Aynı dönemde toplam yolcu doluluk oramız, Ocak-Aralık 2015 dönemindeki yüzde 79’dan yüzde 78,6’ya geriledi. Bu dönemler arasında, iç hatlar uçuşlarımızda yüzde 81,9’dan yüzde 82,9’a yükselen doluluk oranının dış hatlarda ise yüzde 74,8’den yüzde 72,1’e gerilediği görüldü.
- 2016 yılının aralık ayında ise, 2015 yılının aralık ayına göre yüzde 6,9 artışla 1,92 milyon yolcu sayısına ulaştık. Bu rakam, iç hatlarda yüzde 5,1 artarak 1,23 milyona yükselirken dış hatlarda yüzde 10,2 artarak 0,69 milyona ulaştı.
- 2015 Aralık ’ta yüzde 77,3 olan doluluk oranımız, 2016 Aralık’ta yüzde 78,3’e çıktı. 2016 Aralık’ta iç hatlarımızdaki doluluk oranımız yüzde 83,1, dış hatlarımızdaki doluluk oranımız ise yüzde 71 olarak gerçekleşti.
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