Yunan adalarına hava taksi uçuruyor
Sertan Taş ve Bülent Dirik’in kurduğu Ege Jet, 17 kişilik iki uçakla 27 Temmuz’da hava taksi hizmeti vermeye başladı.
İlk olarak İzmir’den Yunan adalarına taşımacılık yapan şirket, daha sonra yurtiçinde ve Batı Afrika’da da hizmet vermeyi hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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