Yurtdışında atağa kalkmaya hazırlanıyor

Eylül 18, 2018 0 Yorum 134 Okunma
Yurtdışında atağa kalkmaya hazırlanıyor

İnci Deri, iç pazarda e-ticaret ve yurtdışında ise mağazacılıkla büyüme kararı aldı.

Şirket, önümüzdeki beş yılda yurtdışı mağaza sayısını 80’e çıkarmayı hedefliyor.

Yurtdışında yapılan satışların toplam ciro içindeki payının ise yüzde 50’ye ulaştırılması planlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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