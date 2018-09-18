Yurtdışında atağa kalkmaya hazırlanıyor
İnci Deri, iç pazarda e-ticaret ve yurtdışında ise mağazacılıkla büyüme kararı aldı.
Şirket, önümüzdeki beş yılda yurtdışı mağaza sayısını 80’e çıkarmayı hedefliyor.
Yurtdışında yapılan satışların toplam ciro içindeki payının ise yüzde 50’ye ulaştırılması planlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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