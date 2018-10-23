Yurtdışında üretime başlamaya hazırlanıyor

Ekim 23, 2018 0 Yorum 190 Okunma
Yurtdışında üretime başlamaya hazırlanıyor

Bebek saç bakım ürünleri markası Dalin ile ağda ve tüy dökücü markası Sesu’nun üreticisi yüzde 100 yerli sermayeli Kopaş Kozmetik, yurtdışında üretime başlamaya hazırlanıyor.

Hedef ihracat pazarlarına yenilerini eklemek ve büyük bir pazarda üretim yapmak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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