Yurtdışında üretime başlamaya hazırlanıyor
Bebek saç bakım ürünleri markası Dalin ile ağda ve tüy dökücü markası Sesu’nun üreticisi yüzde 100 yerli sermayeli Kopaş Kozmetik, yurtdışında üretime başlamaya hazırlanıyor.
Hedef ihracat pazarlarına yenilerini eklemek ve büyük bir pazarda üretim yapmak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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