Yurtdışında yayılmaya ABD’den başlayacak

Temmuz 3, 2018 0 Yorum 150 Okunma
Yurtdışında yayılmaya ABD’den başlayacak

Bıçakçılar, küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor. Bunun için öncelikli pazar olarak da ABD seçildi.

Şirket bu pazarda kendisini kanıtlamak için işbirlikleri yapacak.

Küresel açılımla ihracatın cirodaki payının yüzde 40’tan yüzde 80’e çıkarılması planlanıyor.

Bıçakçılar CEO’su Souheil El Hakim, 2020 stratejileri kapsamında inovasyona yönelik yatırımlara başlayacaklarını söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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