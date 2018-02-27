Yüzde 11-13 yolcu büyümesi bekliyoruz
- 2018’de yüzde 11-13 bandında yolcu büyümesi bekliyoruz. Arz edilen koltuk kilometrede de (AKK) yüzde 11-13 artış öngörüyoruz. 2018’de iç hat yolcu doluluk oranımızın yıllık bazda yatay gerçekleşeceğini, dış hat yolcu doluluk oranımızın yıllık bazda 1-2 puan artacağını tahmin ediyoruz.
- 2018’de iç hat birim gelirlerimizin TL bazında yıllık olarak 5-6 TL artacağını hesap ediyoruz. Buna karşılık dış hat birim gelirlerimizin Euro bazında yıllık olarak 1-2 Euro daralabileceğini düşünüyoruz. 2018’i yüzde 22,5-23,5 aralığında bir FVAKÖK marjıyla tamamlayacağımızı öngörüyoruz.
- Ocak 2018’de doluluk oranımız Ocak 2017’ye göre 6,46 puan artarak yüzde 79’dan yüzde 85,4’e yükseldi. Aynı dönemler arasında yolcu sayımız yüzde 25 artışla 2,36 milyon oldu.
- İç hatlarda doluluk oranımız 3,92 puan artarak yüzde 85’ten yüzde 89’a, dış hatlarda doluluk oranımız 9,47 puan artışla yüzde 70,3’ten yüzde 79,8’e çıktı. İç hat yolcu sayımız yüzde 26,7 artışla 1,19 milyondan 1,50 milyona, dış hat yolcu sayımız ise yüzde 21,8 artışla 0,69 milyondan 0,84 milyona çıktı.
Şirket yetkilileri
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