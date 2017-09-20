Ziraat Katılım’dan kira sertifikası ihracı
Ziraat Katılım, iştiraki Ziraat Katılım Varlık Kiralama ile 100 milyon tutarlı kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Ziraat Katılım, 29 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 104 gün vadeli 100 milyon TL fonlama temin etmiş oldu.
Ziraat Katılım’ın kira sertifikası ihracına nitelikli yatırımcılardan iki kat talep geldi. Ziraat Katılım,10 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 91 gün vadeli 150 milyon TLtutarlı kira sertifikası ihracı ile birlikte, ağustos ayında toplamda 250 milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Ziraat Katılım’ın, faaliyete başladığı 29 Mayıs 2015 tarihinden bugüne, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 1 milyar 500 milyon TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında, nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği kira sertifikası ihracı toplamda 850 milyon TL’ye ulaştı.
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