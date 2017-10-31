2017 hedefimiz yüzde 25 ciro artışı
2017 için, TL bazında yüzde 25 ve üzeri ciro artışı öngörümüzü koruyoruz. 2017 FVAÖK marjı için tahminimiz yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.
2017 üçüncü çeyrekte Türkiye’de çeyreklik bazda rekor ciro artışı elde ettik ve yurtdışı satışlarda 2017’nin en güçlü çeyreğini geride bıraktık. Güçlü talep, Pakistan’daki Dawlance şirketinin konsolide edilmesi ve kur etkisi, ciroyu olumlu etkiledi.
Bu dönemde, 2016 üçüncü çeyreğe göre yüzde 33 artışla 5,4 milyar TL satış geliri elde ettik. Ocak-Eylül’deki satış gelirimiz, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 yükselişle 15,1 milyar TL oldu.
Satın alma ve fiyatlandırma politikalarımızla, üçüncü çeyrekte brüt kârımız 2016 üçüncü çeyreğe göre yüzde 27 artarak 1,7 milyar TL’ye yükseldi. FVAÖK yüzde 13 artışla 546 milyon TL’ye, faaliyet kârımız yüzde 9 artışla 409 milyon TL’ye çıktı. Net kârımız 258 milyon TL oldu.
Dokuz ayda ise brüt kârımız yıllık yüzde 22 yükselişle 4,7 milyar TL’ye, FVAÖK yüzde 13 artışla 1,5 milyar TL’ye ulaştı. Net kârımız, 755 milyon TL olarak gerçekleşti.
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