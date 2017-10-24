2017 ihracat beklentimiz 290-300 bin
2017 ilk yarıda rekor satış gelirine imza attık ve 2016’nın ilk yarısına göre yüzde 32 artışla 11,7 milyar TL satış geliri elde ettik. Bu rekorda, güçlü ihracat performansımız etkili oldu. İlk yarıda ihracat gelirimiz yıllık bazda yüzde 43 yükselişle 8,7 milyar TL’ye ulaştı.
Yurtiçi satış gelirlerimiz, adetlerdeki yüzde 12 düşüşe rağmen fiyatlama stratejimiz ve olumlu satış miksinin etkisiyle yıllık bazda yüzde 9 arttı ve 3 milyar TL oldu. Güçlü maliyet yönetimi ve 2016’nın ilk yarısındaki net kur farkı giderinin net kur farkı gelirine dönmesinin etkisiyle FVAÖK, yıllık bazda yüzde 27 artarak 944 milyon TL’ye yükseldi.
Net kur farkı giderinde yüzde 95 artışa bağlı olarak yüzde 179 artan net finansal gidere rağmen, vergi öncesi kârımız yıllık bazda yüzde 32 artışla 630 milyon TL’ye yükseldi. Net kârımız, yıllık bazda yüzde 37 artarak 634 milyon TL oldu.
2017’nin tamamında toplam satış hacmimizin 400-420 bin adet, ihracatımızın 290-300 bin adet aralığında olacağını öngörüyoruz. 2017’yi 180-200 milyon Euro’luk yatırım harcamasıyla kapatmayı bekliyoruz.
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