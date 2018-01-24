2018 hedefimiz, 1,8 milyar TL net kâr
2017’de 1,1 milyon metrekare büyüklüğünde ve KDV hariç 7,7 milyar TL’lik satış gerçekleştirdik. 1,27 milyar TL’lik arsa alımı yaptık. Dokuz adet gelir paylaşım ihalesini tamamladık. Bu ihalelerde 13 milyar TL’lik değer oluşturduk.
Yıl içinde çeşitli büyük ölçekli projeleri bitirdik. Teslim ettiğimiz projelerdeki satış oranı yüzde 95’e ulaştı. 2018’de teslimi planlanan projelerimizdeki satış oranı ise yüzde 74’ü yakaladı.
2018’de 5,3 milyar TL değerindeki arsa portföyümüzden İstanbul/ Küçükçekmece, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy, Bahçekent gibi merkezi konumlarıyla dikkat çeken arsalarımızı ihale etmeyi planlıyoruz. Anadolu’da Ankara/Saraçoğlu’nda ve Samsun gibi şehirlerde ihaleler gerçekleştireceğiz. Arsa değerleri yaklaşık
2,1 milyar TL olan bu arsalarımızla 10 milyar TL’lik iş hacmi oluşturacağız.
2017’de ihalesini yaptığımız ve ruhsat alım işlemlerini sonlandıracağımız projelerimizin lansmanlarını da bu yıl gerçekleştireceğiz. 2018 için 830 bin metrekare bağımsız bölüm satışı, 7,2 milyar TL satış geliri ve 1,8 milyar TL net kâr hedefliyoruz.
Murat Kurum/Emlak GYO Genel Müdürü
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