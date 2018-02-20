2018’de 3,5 milyar TL yatırım yapacağız
- 2018’de konsolide gelirlerimizin 2017’ye göre yaklaşık yüzde 11 büyümesini planlıyoruz. 3,5 milyar TL’lik yatırımı hayata geçirmeyi ve 7-7,2 milyar TL konsolide FVAÖK elde etmeyi hedefliyoruz.
- 2017’de konsolide gelirlerimiz 2008’deki halka arzdan bu yana sağlanan en yüksek büyümeyle yüzde 12,6 artarak 18,1 milyar TL oldu. Aynı tarihten bu yana sağlanan en yüksek yıllık artışla 2,8 milyon yeni abone kazandık. Toplam abone sayımız 41,7 milyona ulaştı.
- 2017’de 3,2 milyar TL yatırım yaptık. FVAÖK, yüzde 18 yıllık rekor büyümeyle 6,45 milyar TL’ye, FVAÖK marjımız yıllık 1,6 puan artışla yüzde 35,6’ya ulaştı. Net kârımız, güçlü büyüme ve faaliyet kârındaki artışın etkisiyle 1,1 milyar TL oldu.
- 2017’de toplam internet abonesi sayımız 1,1 milyonluk artışla 9,7 milyona yükseldi. Fiber internette abone bazında 737 binlik büyüme kaydettik ve toplam fiber internet abone sayımız 2,7 milyon oldu. Faturalı mobil abone sayısında önemli artışların kaydedildiği 2017’de mobilde 1 milyon yeni abone kazanımıyla toplam mobil abone sayımız 19,6 milyona ulaştı.
Dr. Paul Doany/Türk Telekom CEO’su
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