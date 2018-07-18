3 ülkede 3 fabrikaya 150 milyon $ yatıracak

Temmuz 18, 2018 0 Yorum 100 Okunma
3 ülkede 3 fabrikaya 150 milyon $ yatıracak

2017 yılını 3 milyar dolarlık ciroyla kapatan Hayat Holding, tüketici grubundaki şirketi Hayat Kimya’da yeni fabrika yatırımlarıyla büyüme kararı aldı.

Pakistan, İran ve Rusya’da fabrika açmayı planlayan şirket, 150 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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