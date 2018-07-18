3 ülkede 3 fabrikaya 150 milyon $ yatıracak
2017 yılını 3 milyar dolarlık ciroyla kapatan Hayat Holding, tüketici grubundaki şirketi Hayat Kimya’da yeni fabrika yatırımlarıyla büyüme kararı aldı.
Pakistan, İran ve Rusya’da fabrika açmayı planlayan şirket, 150 milyon dolarlık bütçe ayırdı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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