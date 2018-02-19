300 milyon TL temettü dağıtacağız
- 2017’yi 321 milyon TL net kârla geride bıraktık. Bu yıl için temettü teklifimizi 300 milyon TL olarak açıkladık. 2017 yılı kârımızın yüzde 94’ünü mart ayında pay sahiplerimize kâr payı olarak dağıtmayı planlıyoruz.
- Toplam ciromuzu 2016’ya göre yüzde 22 artışla 4 milyar 215 milyon TL’ye çıkardık. 2017’de brüt kârımız 731 milyon TL, faaliyet kârımız 423 milyon TL, FVAÖK 492 milyon TL oldu. Brüt kâr marjımız, faaliyet kâr marjımız ve FVAÖK marjımız ise sırasıyla yüzde 17,3, yüzde 10, yüzde 11,7 olarak gerçekleşti.
- Ankara ve Adapazarı Erenler’deki fabrikalarımızda 2017’de toplam 48 bin 302 adet traktör ve 38 bin 620 adet motoru üretim bantlarından indirdik. Kapasitemiz iki vardiyada 50 bin adet, üç vardiyada 60-65 bine çıkabiliriz. İlave kapasite yatırımı ihtiyacımız yok.
- 2017’de yurtiçi satışlarımızı yüzde 12 artışla tarihimizin en yüksek adedi olan 37 bin 590’a taşıdık. Yurtdışı satışlarımız ise 12 bin 23 adet olarak gerçekleşti. Bu adetlerle 2017’yi yeni rekor sonuç olan 49 bin 613 adetlik toplam satışla kapattık. Böylece pazardaki payımızı yüzde 49,3’e çıkardık.
Marco Votta/Türk Traktör Genel Müdürü
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