Aktif büyüklüğümüz 25,8 milyar TL
2017’nin ilk yarısında konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre toplam aktif büyüklüğümüz yüzde 7,5 artışla 25,8 milyar TL’ye ulaştı. Nakdi kredilerimiz yüzde 13 büyümeyle 19,6 milyar TL oldu.
İlk altı ayda net dönem kârımız, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 291 milyon TL’ye yükseldi. Aynı dönemde öz kaynaklarımızı yüzde 8,6 artışla 3,2 milyar TL’ye taşırken, yıllık bazda yüzde 19,1 öz kaynak getiri oranı ve yüzde 2,3 aktif getiri oranına imza attık.
Yılın ilk yarısı hem ülkemiz hem TSKB açısından olumlu gelişmelere sahne oldu. Bu dönemde 300 milyon dolarlık sendikasyon kredimizi başarılı yenileme oranıyla gerçekleştirdik. Sermaye benzeri sürdürülebilir tahvil ihracımız da uluslararası piyasalarda dört kat talep gördü.
Altı aylık süreçte imzaladığımız kredi sözleşme tutarı 1,6 milyar dolara ulaştı. Nakdi plasman tutarımız ise 1 milyar dolara yaklaştı.
Kullandırdığımız yeni kredilerde, yenilenebilir enerji projeleri, organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları ve yeşil sertifikalı ticari gayrimenkul projeleri öne çıktı.
Suat İnce/TSKB Genel Müdürü
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