AR-GE ve tasarımla tekstilde hızlı büyüyor

Kasım 8, 2017 0 Yorum 99 Okunma
AR-GE ve tasarımla tekstilde hızlı büyüyor

İzmirli Sun Holding, tekstil sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren beş şirketiyle bu yıl 200 milyon Euro ciro hedefliyor.

Grup, hazır giyim markası Jimmy Key’in mağazalaşmasına hız verdi.

Sun Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, “Tasarım merkezlerimiz ve özel kumaşlarımızla ciromuzu artırıyoruz.

Otomotiv, bebek yatakları ve savunma sanayiine yönelik üretim yapıyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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