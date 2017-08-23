AR-GE’ye 22 milyon TL yatırım yapacağız
- 2017 Ocak-Haziran’da hammadde, kur ve finansman giderlerindeki artışı iyi yönettik. Net satış gelirlerimiz, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 1,008 milyon TL’ye yükseldi.
- İlk altı ayda net dönem kârımız 26 milyon TL oldu. Toplam yurtdışı satışlarımız adetsel yüzde 9, cirosal yüzde 34 arttı.
- Son beş yılda uluslararası pazara 1,5 milyar TL’lik ürün ihraç ettik. Katma değerli ürün geliştirme ve üretme faaliyetlerine ivme kazandırmak üzere İzmit fabrikamız içinde belgelendirilen AR-GE merkezimizi kurduk.
- AR-GE merkezimizle sanayi şirketinden inovasyon şirketine dönüşümde önemli bir adım attık. Bizden başka bir üreticide olmayan özel karışım teknolojisine 17 milyon dolar yatırım yaparak otomotiv şirketlerine dünya standartlarında lastik üretiyoruz. Her yıl 30 yeni proje geliştireceğiz.
- Son üç yılda AR-GE’ye yaklaşık 50 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Bu yıl da AR-GE’ye 22 milyon TL yatırım yapacağız. Yılsonu ihracat hedefimizi ise 180 milyon dolar olarak belirledik. 2017 sonunda ihracatımızın 5 milyon adede ulaşmasını planlıyoruz.
Cevdet Alemdar/Brisa CEO’su
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