Başarılı bir üçüncü çeyrek geçirdik
2017 üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 22,5 artışla 2,7 milyar TL satış geliri elde ettik. Brüt kârımız yüzde 25,7 artarak 954 milyon TL, faaliyet kârımız yüzde 24,8 artarak 392 milyon TL, FVAÖK yüzde 23,7 artışla 518 milyon TL’ye yükseldi. Net kârımız, yüzde 56,2 yükselişle 241 milyon TL oldu.
Dokuz aylık dönemde, yıllık bazda yüzde 21 artışla 6,9 milyar TL satış gelirine ulaştık. Brüt kârımız yüzde 19 artışla 2,4 milyar TL, faaliyet kârımız yüzde 25,2 artışla 831 milyon TL, FVAÖK yüzde 21,3 artışla 1,2 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 16,4 yükselişle 386 milyon TL net kâr elde ettik.
Başarılı geçen üçüncü çeyreğin ardından 2017 için satış hacim artışı beklentimiz; Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli, konsolide olarak ise orta tek haneli seviyede bulunuyor.
2017 konsolide satış gelirlerimizdeki artışın satış hacmindeki artışın üzerinde olmasını ve FVAÖK marjımızın 2016’ya göre yatay seyretmesini ya da sınırlı artmasını öngörüyoruz. 2017’yi pozitif serbest nakit akımı akımıyla kapatmayı planlıyoruz.
Burak Başarır/Coca Cola İçecek CEO’su
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