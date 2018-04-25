Beyaz çimentoda öncülüğümüz pekişecek
- Çimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. unvanlı şirketimizin kurulum sürecinin tamamlanmasıyla ABD pazarının trendlerine yönelik geliştirdiğimiz ürün ve hizmetleri doğrudan tüketicilere ulaştıracağız. Global beyaz çimento üretimindeki öncülüğümüzü pekiştireceğiz.
- 45 yılı aşkın tecrübemiz ve inovasyondaki yetkinliğimizle öncü çalışmalar yapıyoruz. 2017’de de sürdürülebilir ve kârlı büyüdük. 2017’de ciromuzu, 2016’ya kıyasla yüzde 27,3 artırarak 1 milyar 490 milyon TL’ye yükselttik. 228 milyon TL net kâr elde ettik.
- 2017, üç fabrikamızda tamamlanan yatırımlarla şirketimizi geleceğe hazırlandığımız bir yıl oldu. Afyonkarahisar fabrikamızın Halımoru Köyü’ndeki modern üretim tesisine taşınmasını, Eskişehir fabrikamızdaki I. Üretim Hattı’nın gri ve beyaz klinker üretebilecek şekilde modifikasyonunu gerçekleştirdik.
- Niğde fabrikamızda ön ısıtıcı ve kapasite yatırımımızı tamamladık ve üretim kapasitemizi yüzde 80 artırdık. Bu yatırımlarımızla, beyaz klinker üretim kapasitemizi 1 milyon 565 bin tona yükselterek ihracatçı kimliğimizi güçlendirdik.
Nevra Özhatay/Çimsa Genel Müdürü
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