Beyçelik, yatırım atağına kalktı

Ocak 31, 2018 0 Yorum 129 Okunma
Beyçelik, yatırım atağına kalktı

Otomotiv, enerji, ısıtma-soğutma ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Beyçelik Holding, 2018’de yatırım atağına kalkıyor.

Holding, otomotiv sektörüne yönelik yan sanayi için 35 milyon Euro, rüzgar enerjisine ise 100 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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