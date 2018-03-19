Çift haneli büyüme, 2018’de de sürecek
- Sürdürülebilir kârlı büyüme potansiyelimiz, 2018’de de çift haneli büyümeyle sürecek. Ülker; Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’daki global, bölgesel ve yerel markaları, fabrikaları ve satış teşkilatıyla birçok ülkede pazar lideri ve önemli bir oyuncu olmayı sürdürecek.
- İnovasyon merkezlerimizi kullanarak rekabet gücümüzü, satış ve kârlılığımızı artırıyoruz. Bu; Ülker için yarım milyar dolarlık ihracat potansiyeli, Türkiye’den global ölçekte dağıtım, satış ve yeni inovasyonlar demek.
- 2017’de satışlarımızı yüzde 14,7 artırarak 4,8 milyar TL’ye, net dönem kârımızı yüzde 51,6’lık artışla 431 milyon TL’ye yükselttik. Böylece tarihimizin en yüksek ciro ve net kârına ulaştık. FVAÖK yüzde 22 artışla 701,4 milyon TL’ye yükseldi. Yüzde 14,6’lık FVAÖK marjıyla da yeni bir rekora imza attık.
- 2017’de Kazakistan Hamle Fabrikası’nın ve United Biscuits ürünlerinin Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika dağıtım-üretim haklarına sahip UI Mena B.V. şirketinin yüzde 100 hissesini satın aldık. Godiva’yı Türkiye’den dünyaya ihraç etmeye başladık.
Mehmet Tütüncü/Ülker CEO’su
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