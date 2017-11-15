Ciro beklentisini yukarı yönlü revize ettik
2017’nin dokuz ayında ciromuz, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 854 milyon Euro’ya yükseldi. Aynı dönemler arasında FVAKÖK yüzde 12 artışla 513,9 milyon Euro, FVAÖK yüzde 12 artışla 391,2 milyon Euro oldu. Yüzde 60,2’lik FVAKÖK marjına ve yüzde 45,8’lik FVAÖK marjına ulaştık.
Net kârımız ise yüzde 49 artışla 163,4 milyon Euro’ya çıktı. Toplam yolcu sayımız yüzde 8 yükselişle 86,7 milyon oldu. Bunun 49,7 milyonu dış hat, 37 milyonu iç hat olarak gerçekleşti.
TAV tarihindeki en yüksek çeyreklik ciro, FVAKÖK ve net kârı bu çeyrekte elde ettik. Ciro ve FVAKÖK artışı beklentilerimizin üstünde geldiği için yılbaşında açıkladığımız bu kalemlerdeki yatay seyir beklentilerimizi yukarı revize ettik. Yılsonu için Euro bazında yüzde 1-3 arası ciro ve yüzde 6-8 arası FVAKÖK artışı bekliyoruz.
2017’de yaptığımız toplam 35 milyon Euro’luk yatırımın 17 milyon Euro’suyla Gürcistan’ın terminal kapasitesini artırdık. Gürcistan’ın dokuz aydaki yüzde 44’lük yolcu büyümesi, bu yatırımımızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.
Sani Şener/TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı
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