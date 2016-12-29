Daha az güvenlik daha az müşteridir
Comodo’nun kurucusu ve CEO’su Melih Abdulhayoğlu, önümüzdeki süreçte şirketleri etkileyecek üç noktaya vurgu yapıyor.
Bunlan yıkım, marka değeri kaybı ile fikri haklar oluşturuyor.
Güvenlik sistemlerinin müşteri tercihlerinde giderek daha önemli hale geleceğini söyleyen Melih Abdulhayoğlu, “Siber güvenlik ve müşteri direkt orantılı olacak.
Daha az güvenlik, daha az müşteri anlamına gelecek” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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