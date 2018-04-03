Dijital dönüşüm, stratejik önceliğimiz
- 2017’de tüm şirketlerimiz oldukça başarılı performans gösterdi. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla yatırım yapmaya, büyümeye, öncü rolümüzle cesur adımlar atmaya devam edeceğiz.
- Dijital dönüşüm, stratejik önceliklerimiz arasında önemli yer alıyor. Özellikle Endüstri 4.0 uygulamalarının yanı sıra, veri analitiği, yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi teknolojileri en etkin şekilde kullanmayı hedefliyoruz.
- Küresel varlığımızı genişletiyoruz. Ayrıca rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor.
- 2017’de konsolide bazda toplam 99 milyar TL gelir, 4,9 milyar TL ana ortaklık payı net dönem kârı elde ettik. 2017’deki yaklaşık 7,3 milyar TL’lik yatırımla, son beş yıldaki yatırımlarımız kombine bazda 34 milyar TL’yi aştı.
- Yurtdışı gelirlerimiz özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinin katkısıyla kombine bazda 17,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kombine ihracatımızı, 2016’ya oranla dolar bazında yüzde 14 artırdık.
Levent Çakıroğlu/Koç Holding CEO’su
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