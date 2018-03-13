Dijital yatırımlardan 100 milyon TL kazanacak
2017’yi 7,4 milyar TL ciro ve 1,4 milyar TL net kârla kapatan Petkim, dijitalleşmeye odaklandı.
Türkiye’nin en dijital şirketi olmak istediklerini söyleyen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Dijital yatırımlarla 100 milyon TL kâr bekliyoruz” diyor.
Petkim, 2017’de gerçekleştirdiği 690 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi’nin “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firması” unvanını aldı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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