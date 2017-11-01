Dokuz ay bazında en yüksek sonuçlar
Planlarımız dâhilinde gerçekleşen dokuz aylık sonuçlar kapsamında, 2017 yılı için yüzde 21-23 gelir büyümesi bekliyoruz. FVAÖK marjı tahminimiz yüzde 33-35 aralığında bulunurken, grup olarak operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranının ise yüzde 19-20 aralığında olmasını öngörüyoruz.
2017’nin ikinci çeyreğinde Turkcell’in artık bir ‘dijital operatör’ olduğunu ilan etmiştik. Yılın üçüncü çeyreği, Turkcell’in dijital yolculuğuna yeni kilometre taşları eklediğimiz bir dönem oldu.
Üçüncü çeyrekte tüm grup bazında gelirimiz yüzde 25,7 büyüyerek 4,6 milyar TL’ye, FVAÖK marjımız yüzde 35,5’ye ulaştı. Grup net kârımız, yıldan yıla yaklaşık dörde katlanarak üçüncü çeyrekte 601 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu da 2016 üçüncü çeyreğe göre yüzde 269,4’lük bir artışa işaret ediyor.
Yılın dokuz ayında ise grup olarak yüzde 26,6 büyümeyle 13 milyar TL ciroya, yüzde 38,2 artışla 4,5 milyar TL FVAÖK’e ve yüzde 34,6 FVAÖK marjına ulaştık. Böylece hem gelir olarak hem de FVAÖK’te dokuz ay bazında tüm zamanların en yüksek sonuçlarına ulaştık.
Kaan Terzioğlu/Turkcell Genel Müdürü
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?