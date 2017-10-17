En iyi dokuz aylık performansımız
2017 Temmuz’da başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme, yüzde 10’luk artışla 2017 Eylül’de de devam etti. Toplam Arz Edilen Koltuk (AKK), 2017 Eylül’de 2016 Eylül’e göre yüzde 1,9 artarak 16,1 milyar seviyesine ulaştı.
2017 Eylül’de 6,7 milyon yolcu taşıyarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış yakaladık. 2015 Eylül ile karşılaştırdığımızda yolcu sayımız yüzde 17, talep yüzde 21 arttı.2017 Eylül’de toplam doluluk oranımız ise 2016 Eylül’e göre 5,7 puan artarak yüzde 81,5 oldu.
2017’nin dokuz aylık döneminde ise taşıdığımız toplam 51,6 milyon yolcuyla en iyi dokuz aylık performansımızı sergiledik. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu ayımız yüzde 6,9, talep ise yüzde 5,9 artış gösterdi.
Toplam yolcu doluluk oranımız 2017 Ocak-Eylül döneminde 4,3 puanlık artışla yüzde 79 olurken, yurtdışı yolcu doluluğumuz 5 puana yakın artarak yüzde 78’e yükseldi. Eylülde kargo ve posta hacminde görülen güçlü artışıyla, dokuz aylık dönemde toplam taşıdığımız hacim geçen yıla göre yüzde 27 artarak 810 bin tona çıktı.
THY şirket yetlilileri
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?