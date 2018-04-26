Enerjisa’dan 162 milyon TL’lik tahvil ihracı
Enerjisa Enerji, beş yıl vadeli ve 162 milyon TL’lik TÜFE’ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Böylece altıncı tahvil ihracını da tamamlayan Enerjisa, Türkiye özel sektör tahvil piyasasından toplam 1 milyar 352 milyon TL finansman sağladı.
2017’de beş yıl vadeyle Türkiye’nin en uzun vadeli özel sektör tahvil ihracını tamamladıklarını hatırlatan Enerjisa Enerji CFO’su Sascha Bibert, “Daha önceki ihraçlarımızda olduğu gibi 5 Nisan’daki 2018’in ilk ihracına da yatırımcılardan yoğun talep gelmesinden çok memnunuz.
Beş yıl vade süresini ve aynı vadedeki borçlanma maliyetimizi CPI+500 baz puanda sabit tutmak bizim için önemli” dedi. Bibert, Enerjisa Enerji’nin bu son ihracıyla, tedavüldeki reel sektör tahvillerinin yaklaşık yüzde 15’inin ihraççısı pozisyonuna ulaştığını da kaydetti.
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