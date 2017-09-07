Erdemir’in gelirleri yıllık yüzde 75,5 arttı
“Erdemir, güçlü operasyonel performans, çelik fiyatlarının kuvvetli seyri, sağlam FVAÖK marjı, zayıf baz etkisi ve görece olarak daha düşük vergi giderleri kaydetmiş olması nedenleriyle ikinci çeyrekte, önceki yılın 2,7 katında, 867 milyon TL net kâr açıkladı.
Erdemir’in satış gelirleri ise artan çelik fiyatları, artan satış hacmi ve TL’nin değer kaybı nedeniyle yıllık yüzde 75,5 artış göstererek, piyasa ortalama beklentisi olan 4,392 milyon TL’nin üzerinde, 4,684 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bunun yanında grup, bu dönemde piyasa ortalama beklentisi olan 1,199 milyon TL’ye paralel olarak, 2016’nın aynı döneminin 2,2 katında 1,209 milyon TL FVAÖK elde etti.
FVAÖK marjı da yüzde 25,8 oranında gerçekleşti. Erdemir için hedef fiyatımızı 6,30 TL’den 8 TL’ye yükselttik. Grup payları üzerindeki ‘tut’ tavsiyemizi ise sürdürüyoruz.”
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