Eren, çimentoda 6 ülkeye uzandı

Şubat 21, 2017 0 Yorum 66 Okunma
Eren, çimentoda 6 ülkeye uzandı

Eren Holding, 25 yıla yakın bir süre tek tesisle üretim yaptığı çimentoda, yatırım atağı başlattı.

Denizli Çimento’yu sattıktan sonra Mersin’de 3,8 milyon ton kapasiteli bir tesis açan holding, iki yıl içinde altı ülkede birden üretim tesisi kuracak.

Klinker işleme tesislerinin her biri 20-30 milyon Euro bedelle faaliyete geçecek. İlk tesis Kamerun’da hizmete girdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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