Gaziantep’ten çıkıp Sri Lanka’ya uzandı
Gaziantepli Altunkaya Şirketler Grubu, gıda, içecek, sağlık ürünleri, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Üçü Gaziantep’te, biri İzmir’de, dördü de yurtdışında olmak üzere sekiz üretim tesisi bulunan şirketin 1,2 milyar TL’lik cirosu var.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist. com.tr
Daha çok kahve ve çay sektöründeki markası Mahmood ile tanınan şirket, tarım ve hayvancılıktaki iddialı projeleriyle de büyümeyi hedefliyor.
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Gaziantep, sanayi ve ticaret yapısıyla Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Bu kentten çıkıp Türkiye’nin en büyük şirketleri sıralamasına girmeyi başaran pek çok grup var. Son yıllarda en hızlı büyüyen şirketler arasında da Gaziantepli birçok şirket yer alıyor. Bunlar arasında herkesin tanıdığı büyük grupların yanı sıra birçok alanda faaliyetleri olan ama henüz yeterince tanınmayan şirketler de mevcut.
Temelleri 1980’li yılların başında Altunkaya Ailesi tarafından atılan Altunkaya Şirketler Grubu da bunlardan biri. Altunkaya Ailesi iş hayatına Mardin’de toptan gıda ticareti ve nakliyecilikle atıldı. Aile, 1991 yılındaki Körfez Savaşı ile birlikte Irak’a ihracata başladı.
Bunun ardından şirketin merkezi Gaziantep’e taşındı. 2000’li yılların başında, başta ihracat yapılan İran ve Irak olmak üzere, pazarlardan gelen talepler doğrultusunda üretime başlandı. Şirket, sonraki yıllarda da yatırımlarını arttırarak istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti.
BİN 700 ÇALIŞANI VAR
Altunkaya Şirketler Grubu, bugün gıda, içecek, sağlık ürünleri, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Şirketin şu anda üçü Gaziantep’te, biri İzmir’de, biri Sri Lanka’da, biri İran’da, biri Irak’ta ve biri de Dubai’de olmak üzere sekiz üretim tesisi bulunuyor.
Şirket, 2013 yılında gerçekleştirdiği 975 milyon TL cirosunu 2014 yılında 1,2 milyar TL’ye çıkardı. Bu ciro artışı, Ekonomist Dergisi olarak hazırladığımız ‘Anadolu 500’ araştırmasında grubu 19’unculuktan bir basamak yukarıya taşıdı. Grup, 2015 yılında da 1,2 milyar TL’lik ciro yaptı.
Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Altunkaya, bin 700 kişiye istihdam sağladıklarını söylüyor. Altunkaya, şunları anlatıyor: “Bölge ve ülke ekonomisinin itici güçlerinden biri olmak için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. 2015 yılında 370 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin en çok ihracat yapan 26’ncı şirketi olduk.
Son üç yıldır olduğu gibi bu yıl da hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile meyve ve sebze mamulleri sektörlerinde Türkiye ihracat lideriyiz. Zeytin ve zeytinyağı ihracatında ise Türkiye üçüncüsüyüz. Bebek bezi ve temizlik bezi kategorisi tekstil ve hammaddeleri sektörü kapsamında. Bu kategoride ihracatta altıncı sıradayız.”
SRİ LANKA’DA ÇAY ÜRETİYOR
2015 yılında ihracatçılar komşu ülkelerdeki siyasi problemler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan dolayı zor bir yıl geçirdi. Özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle gelirleri sadece petrolden gelen Ortadoğu ülkelerindeki talepte düşüş meydana geldi.
Mahsum Altunkaya, bu olumsuz gelişmelere rağmen yatırımlarına devam ettiklerini söylüyor. Altunkaya, “Önümüzdeki dönemde de mevcut pazarlarda yakaladığımız başarıyı sürdürmeyi ve yeni pazarlarda başarıya ulaşmak için ino-vasyon ve verimlilik odaklı yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz” diyor.
Altunkaya Şirketler Grubu, Gaziantep’teki tesislerinde ‘Altunsa’ markasıyla margarin, ayçiçek yağı, zeytinyağı, sos ve toz gıda üretiyor. Şirket, İzmir’de ise salça, zeytin ve konserve üretimi yapıyor. Şirketin gıdada binin üzerinde ürün çeşidi var. İçecek sektöründeki markası ise Mahmood.
Bu alanda kahve ve çay segmentinde varlık gösteriyor. Ayrıca toz ve sıvı içecek ve süt tozu üretimi de mevcut. Kahve ve toz içecek üretimini Gaziantep’teki tesislerinde gerçekleştirdiklerini belirten Mahsum Altunkaya, “Çayı ise sadece Sri Lanka’da üretiyoruz. İran ve Irak’ta da paketleme fabrikalarımız bulunuyor. Dubai’de ise doğal sıvı içecek ve süt tozu üretim tesislerine sahibiz” diye konuşuyor.
60 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Altunkaya Şirketler Grubu, sağlık sektöründe ise ‘Confy’ markasıyla bebek bezi ve temizlik havlusu üretimi yapıyor. Bu ürünlerin ihracatını da yapan şirket, başta Irak olmak üzere, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin en çok tercih edilen bebek bezi markalarından birine sahip.
Confy markasının 2014 yılında Turquality programına katılmaya hak kazandığından da söz eden Mahsum Altunkaya, “Faaliyetlerinin yüzde 95’ini ihracat oluşturuyor. Ürünlerimizi başta Ortadoğu olmak üzere Orta Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerine satıyoruz. 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” diyor.
Grubun tarım ve hayvancılık sektöründe de yatırımları var. Üç yıl önce Şanlıurfa’da 100 bin metrekare kapalı alana sahip, Türkiye’nin en modern birkaç serası arasında yer alan bir tesis kurdu. Burada domates yetiştiriliyor ve ağırlıklı olarak iç pazara satılıyor. Şirket, Gaziantep Havalimanı’na yakın bir bölgede süt çiftliği de kuruyor.
Mahsum Altunkaya, “Bu çiftlikte 2 bin büyükbaş hayvan bulunuyor. Çiftlik tamamlandığında hayvanlarla birlikte 60 milyon dolarlık bir yatırım maliyetine ulaşmış olacak. Bu ay tamamlanmasını planladığımız çiftlikte yıl sonunda 6-7 bin büyükbaş hayvana ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.
40 ÜLKEYE KAHVE VE ÇAY SATIYOR
Altunkaya Şirketler Grubu’nun çatısı altında Mahmood Coffee ve Mahmood Tea markalarının yanı sıra toz içecekte Altunsa, Livans ve Euro Drink, sıvı içecekte Altunsa ve Euro Drink, süt tozunda ise Altunsa ve Mahmood markaları da bulunuyor.
Bunlar arasından en çok tanınanı ise Mahmood. Mahmood Coffee ve Mahmood Tea’yi başta Irak ve İran olmak üzere 40’dan fazla ülkedeki tüketicilerle buluşturduklarını söyleyen Mahsum Altunkaya, şöyle devam ediyor: “Mahmood Coffee markamızın global pazarlarda yakaladığı başarıyı Türkiye piyasasında taçlandırmak için faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Geniş ürün gamımız tüm kahveseverlere hitap ediyor.
Gold, klasik, 2’si 1 arada, 3’ü 1 arada ve Türk kahvesi gibi Türkiye’de de bolca tüketilen kahve çeşitlerinin yanı sıra, sektördeki yeni trendleri takip ederek cappuccino, latte ve espresso gibi yeni nesil kahve ürünlerini de geliştirdik. Ayrıca kahve dışı sıcak içeceklerden sıcak çikolata ve salep gibi alışkın olduğumuz lezzetler de ürün gamımızda bulunuyor.”
Murat Bey Köksan ın başarılarını izliyoruz Hendek teki fabrikanızın da hayırlı Olmasını dileriz ... Metin Kiriş