Gelişime ayak uydurmak için inovasyon DNA’ya işlemeli
Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, ‘Türkiye’nin global rekabette gücünü ortaya koymasının ve söz sahibi olmasının yolu inovasyon ve AR-GE’den, sanayide dijitalleşmeden ve Sanayi 4.0 devrimine ayak uydurmaktan geçiyor” diyor.
Yeni dönemin nitelikli işgücü ihtiyacını artıracağını anlatan Kurtul, global ölçekteki gelişime ayak uydurabilmek için inovasyon kültürünün DNA’ya işlemesi gerektiğini söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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