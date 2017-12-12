Güçlü ihracat performansına imza attık
2017 dokuz ayda, güçlü ihracat performansıyla ihracat gelirlerimiz yıllık bazda yüzde 42 artarak 12,4 milyar TL’ye ulaştı. Satış adetlerimiz yüzde 12 arttı. Olumlu tabloyu; Avrupa van segmentindeki büyüme, yoğun talep ve kur etkisi getirdi.
Bu dönemde yurtiçi satış adetlerimiz yıllık bazda yüzde 4 düşse de fiyatlama stratejimizin ve satış miksinin etkisiyle, yurtiçi satış gelirlerimizi yıllık bazda yüzde 21 artırdık ve 4,7 milyar TL’ye taşıdık. Toplam satış gelirlerimiz yıllık bazda yüzde 36 artışla 17,1 milyar TL’ye yükseldi.
Güçlü maliyet yönetimi ve maliyet azaltıcı önlemlerin katkısıyla, dokuz ayda brüt kârımız yıllık bazda yüzde 24 arttı. FVAÖK, yıllık bazda yüzde 37 büyüdü ve 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
Vergi öncesi kârımız, yüzde 64 artan net finansal gidere rağmen yıllık yüzde 32 yükselerek 986 milyon TL oldu. Net kârımız ise yıllık yüzde 54 artarak 980 milyon TL’ye ulaştı.
2017’yi 180-200 milyon Euro yatırım harcamasıyla kapatmayı planlıyoruz. 400-420 bin adetlik satış ve 290-300 bin adetlik ihracat rakamına ulaşmayı bekliyoruz.
Şirket Yetkilileri
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?