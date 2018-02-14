Ham çelik üretiminin yüzde 25’ini gerçekleştirdik
- 2017’de 5,115 milyon dolar konsolide satış geliri elde ettik. FVAÖK değerimiz 2016 yıl sonuna göre yüzde 67 artarak 1,496 milyon dolara ulaştı. FVAÖK marjımız ise yüzde 29,2 olarak gerçekleşti.
- 2017’de net kârımızı 2016’da elde ettiğimiz net kârın yüzde 105 üzerinde, 1,030 milyon dolara taşıdık. Net kâr marjımız yıllık bazda 7,1 puanlık yükselişle yüzde 20,1 seviyesine yükseldi. Öz kaynak kârlılığımız yüzde 21 oldu.
- Kaliteli üretim ilkesi doğrultusunda optimum maliyet ve maksimum verimlilikle faaliyetlerimize devam ettik. 2017’de Türkiye ham çelik üretiminin yüzde 25’ini gerçekleştirdik.
- Ereğli tesislerimiz 2016’nın yüzde 6 üstünde, bin 822 bin tonu soğuk ve 2 bin 640 bin tonu sıcak mamul olmak üzere, toplam 4 bin 462 bin ton yassı mamul üretti. İskenderun tesislerimiz ise bin 328 bin tonu uzun ve 3 bin 251 bin tonu sıcak mamul olmak üzere, toplam 4 bin 579 bin ton nihai mamul üretimi gerçekleştirdi.
- 2017’de Ereğli tesislerimizin nihai mamul satışı 4 bin 562 bin ton, İskenderun tesislerimizin toplam nihai satış miktarı ise 4 bin 396 bin ton oldu.
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