Hedefimiz, pozitif serbest nakit akımı
2017 ilk yarıda, 2016 ilk yarıya göre satış gelirlerimiz yüzde 20 artarak 4,115 milyon TL’ye yükseldi. Brüt kârımız yüzde 14,8 artışla 1,401 milyon TL’ye, faaliyet kârımız yüzde 20,1 artışla 427 milyon TL’ye, FVAÖK yüzde 20,1 artışla 685 milyon TL’ye ulaştı.
Türkiye operasyonlarımızdan ilk yarıda 1,886 milyon TL satış geliri ve 235 milyon TL net kâr elde ettik. Küçük paketlerin payını artırarak ve yüksek marjlı alt kategorilerde büyümeyi hızlandırarak ürün portföyümüzü daha kârlı yöne doğru şekillendiriyoruz.
Uluslararası operasyonlarda Pakistan, elverişli makroekonomik ortamdan olumlu etkilendi. Irak’ta zorlu makroekonomik koşullar ve güvenlik sorunlarına rağmen hacim artışı sağladık.
2017’de Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli, konsolide olarak orta tek haneli satış hacmi büyümesi öngörüyoruz. Net borç/FVAÖK oranımızın 2x’in altında, yatırım harcamalarımızın satışlarımıza oranının yüzde 8 olmasını bekliyoruz. 2017’yi pozitif serbest nakit akımıyla kapatmayı
planlıyoruz.
Burak Başarır/Coca Cola İçecek CEO’su
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