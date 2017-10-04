Hem ciromuzu hem kârımızı arttırdık
2016’nın ilk yarısına göre, bu yılın ilk yarısında da hem ciromuzu hem de kârımızı önemli ölçüde artırma başarısı gösterdik.
İlk altı ayda konsolide bazda net satış gelirimiz 185,4 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde net dönem kârımız ise yüzde 60 oranında artışla 36,7 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, devam eden yatırımlarımızın vergi teşvikleri, 11 milyon TL’yi aştı. Bu da bilançomuza bir kazanım olarak yansıdı.
Çayırhan’daki entegre tesislerimizde kapasite artırımı, 2017’nin ilk çeyreğinde tamamlandı. Kapasite artırımının tamamlanmasını takiben ihracatta yeni ülkelere açılma olanağı bulduk. Böylece mevcut ihracat pazarlarımıza, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Angola ve Ukrayna’yı da ekledik.
2016’da olduğu gibi, 2017 yılı sonunda da operasyonel verimliliğimizi artırmayı amaçlıyoruz. Böylece sürdürülebilir kârlılık düzeyimizi yükseltmeyi de hedefliyoruz.
(Şirket Yetkilileri)
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