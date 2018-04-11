Hikâyemiz büyüme üzerine kurulu

Nisan 11, 2018 0 Yorum 292 Okunma
Hikâyemiz büyüme üzerine kurulu
  • Türkiye lastik sektörü liderliğimizi 2018’de ileri taşıyacağız. Brisa’nın hikâyesi büyüme üzerine kurulu. 2018’de net satış gelirlerinde yüzde 15-20 büyümeyi ve ihracat gelirlerinde 200 milyon dolar büyüklüğün üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Sahadaki başarımızı artıracağız.
  • 2018’de sunduğumuz yenilikleri zenginleştirerek hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda rekabet gücümüzü artırmaya odaklandık. AR-GE’yi, dijital dönüşümü ve lastik ötesi hizmet yeniliklerini üç temel önceliğimiz olarak belirledik.
  • 2017’de toplam satış gelirlerimiz, 2016’ya göre yüzde 30 artışla 2,3 milyar TL’ye ulaştı. Cirodaki bu yüksek artış, FVAÖK’te de devam etti ve FVAÖK 2016’ya göre yüzde 35 artışla 325 milyon TL oldu.
  • Son beş yılda net satış gelirlerimiz yurtiçinde yüzde 46, yurtdışında yüzde 81, toplamda yüzde 54 büyüdü. Aynı dönemde bayi teşkilatımız da yüzde 50 büyüme sergiledi.
  • İzmit’teki mühendislerimiz 2017’de 17 milyon dolar büyüklüğünde özel karışım teknolojisi yatırımı gerçekleştirdi. Ayrıca Aksaray’da 300 milyon dolar yatırımla akıllı fabrikamızı hayata geçirdik.

Cevdet Alemdar/Brisa CEO’su



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