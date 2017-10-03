Holding yarışında Sanko birinci geldi
Anadolu 500’e en çok şirket sokan holdingleri analiz ettik.
Bu yıl listede 12 şirketi olan Gaziantep merkezli Sanko Holding ilk sırayı aldı.
Sanko Holding geçen yıl da listeye 12 şirket sokmuş ama birinciliği listede aynı sayıda şirketi olan Kayserili Boydak Holding ile paylaşmıştı.
Bu yıl ise Boydak Holding 11 şirketiyle ikinci oldu. Üçüncü sırayı Gaziantep merkezli Erdemoğlu Holding aldı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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